Gilardino, il mio Genoa ha un cuore grande e vuole stupire

Milan ha grandi qualità, noi tante assenze ma abbiamo dato tutto

MILANO, 05 MAG – “Sono contento, interpretazione ottima della gara. L’avevamo preparata così. Questa squadra ha un cuore grande e ha voglia di stupire, questi sentimenti li dobbiamo coltivare e il nostro Dna deve essere questo”: è la soddisfazione di Alberto Gilardino a Dazn dopo il pari agguantato sul finale dal suo Genoa contro il Milan a San Siro. “Ribadisco che venire qua a giocare contro il Milan e avere questa interpretazione della gara – spiega il tecnico – è da squadra esperta, squadra che ha voglia di mettere in difficoltà chiunque. Abbiamo sofferto tanto, vero, ma dobbiamo dare i meriti a questo Milan per le grandi qualità che ha in fase offensiva. Sono felicissimo, avevamo delle assenze e chi ha giocato e chi è entrato ha davvero dato tutto”.

