Gilardino, orgoglio per Pisa che ha fatto vedere buon calcio

Dura contro Napoli ma stiamo crescendo anche in attacco

NAPOLI, 22 SET – “Sono orgoglioso del Pisa che ha fatto vedere stasera di saper mettere in campo le richieste che avevo fatto. Dobbiamo crescere, ma devo dire bene ai ragazzi”. Lo ha detto il tecnico del Pisa Alberto Gilardino dopo la sconfitta a Napoli. “Stasera hanno eseguito in modo eccellente – ha proseguito parlando a Dazn – quello che avevamo preparato. E’ chiaro che dobbiamo acquisire delle qualità per assottigliare delle difficoltà da neopromossa, ma devo dire bene ai ragazzi. Siamo stati in partita realizzando due gol, dobbiamo continuare a lavorare così. Dispiace per il risultato ma venire a Napoli e creare 3-4 situazioni pericolose per fare gol e farne due non accade in maniera facile contro la capolista campione in carica. Quindi dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere il percorso per alzare il nostro livello”.

