Gilardino ‘quanto entusiasmo a Pisa, ora la salvezza’

'Qui piazza ambiziosa'. E sul mercato c'è il sogno Simeone

PISA, 12 LUG – “Cosa mi ha convinto ad accettare il Pisa? Dopo i primi incontri con il direttore ero già convinto. Questa è una piazza ambiziosa. L’obiettivo è la salvezza”. Lo dice Alberto Gilardino alla sua prima conferenza stampa da tecnico della squadra toscana neopromossa in Serie A, campionato da cui i nerazzurri toscani mancavano dal 1991 quando il presidente era Romeo Anconetani, il tecnico Mircea Lucescu e in campo a trascinare i compagni c’era il ‘Cholo’ Simeone. Anche per questo, quasi un romantico ritorno al passato, ora il principale obiettivo di mercato è il ‘Cholito’, ovvero il figlio di Simeone, ma non sarà facile convincerlo a lasciare il Napoli.

