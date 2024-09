Gilardino, speriamo che Malinovsky sia meno grave del previsto

agenzia

'Bene energia ed entusiasmo, ma c'è tanto da lavorare'

VENEZIA, 21 SET – “Mi auguro che l’infortunio di Malinovsky sia meno grave del previsto. Tuttavia, proprio dopo l’infortunio abbiamo abbandonato completamente la partita, a livello fisico, di determinazione, nei contrasti, sotto ogni aspetto. Dobbiamo capire l’importanza di certi tipi di gare. Vanno bene l’energia positiva e l’entusiasmo, ma c’è da lavorare tanto”. Lo ha detto Alberto Giardino, in conferenza stampa, commentando la sconfitta per 2-0 a Venezia. “In campo c’è stato grande dispiacere per il propio compagno infortunato – ha aggiunto -, ma non credo che quell’episodio abbia inciso sul’atteggiamento mentale. La flessione è stata indipendente da quell’episodio. Adesso siamo concentrati sul derby di Coppa Italia: quello di Genova è il più bello d’Italia e mi aspetto uno spirito adeguato con le famiglie con bambini che possano venire allo stadio”.

