Gilardino, voglio un Pisa più spietato in attacco

agenzia

Tecnico 'Stengs e Albiol in panchina mentre Nzola non ci sarà'

PISA, 13 SET – “Dobbiamo essere più concreti negli ultimi 30 metri perché quando si costruiscono situazioni come quelle contro Atalanta e Roma, che sono due corazzate, bisogna poi diventare ancora più spietati. Ma sappiamo che anche questo è un aspetto fondamentale nella crescita del nostro percorso”. Lo ha detto il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, alla vigilia della ripresa del campionato dopo la sosta delle nazionali con i nerazzurri che domani saranno impegnati in casa contro l’Udinese. “In Serie A non esistono partite semplici – spiega Gilardino – e i friulani disputano questo campionato da trent’anni. Hanno grande esperienza. Il nostro campionato non è il Paese dei balocchi”. Poche anticipazioni sulla formazione, che alla fine, però, confermerà l’ossatura già vista finora anche in conseguenza dei lunghi viaggi sostenuti dai calciatori impegnati con le proprie nazionali. “Rientrano in gruppo e saranno convocati Vural ed Esteves – spiega il tecnico – mentre Stengs ha ancora pochi minuti nelle gambe per cui potrà darci una mano a partita in corso. Nzola resta fuori perché ha fatto un solo allenamento questa settimana e devo gestirlo”. Per Tramoni si profila un’altra partita di sacrificio da mezz’ala, anziché da seconda punta accanto a Meister: “Mi sta dando massima disponibilità – osserva Gila – ma non bisogna fare paragoni con la stagione scorsa. Sono sicuro che gli basterà una giocata importante per potersi accendere nel corso della gara”. Infine, le condizioni di Albiol: “Si sta allenando molto bene – conclude l’allenatore pisano – e grandi motivazioni, verrà in panchina. La carriera che ha fatto non l’ha fatta per caso. Ha ancora il fuoco dentro e la voglia di mettersi in discussione. Quando un giocatore del genere si sta allenando da due settimane, pur non in condizione, dimostrando questo spirito, è un valore aggiunto”.

