Gimenez ‘ora ho più fame, il Milan darà tutto’

Anno scorso è stato difficile ma ora ricomincio da zero

MILANO, 11 AGO – “Sono lo stesso Santiago, ma con più fame, più voglia e soprattutto più passione. Nel mercato invernale è difficile, nuova squadra, situazione non semplice. Ma ora ricomincia tutto da zero. Ho tanta voglia e credo molto in me stesso e nella squadra. Daremo tutto per raggiungere gli obiettivi”: l’attaccante del Milan Santiago Gimenez, ai microfoni di Sky Sport, promette grandi prestazioni e gol per riscattarsi dopo le delusioni della passata stagione. “Mi sento molto bene, grazie a Dio. Ho potuto godermi il tempo con i miei cari – racconta – con la mia famiglia. Ora ho tanta energia per quello che verrà e sicuramente darò tutto per il club”.

