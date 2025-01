Ginnastica: ai Giochi del Mediterraneo giovanile tripletta d’oro del megarese Simone Speranza

Sport

Il giovane ginnasta della New Sport Catania, classe 2007, cresciuto alla palestra Verginelle con il prof. Gianni Nicotra ha dominato la scena nella 7ª edizione del Comegym di Tunisi. La catanese Vincenza Limoli riconfermata alla presidenza della Fgi Sicilia

Il ginnasta siciliano Simone Speranza, classe 2007, atleta di Augusta in gara per la New Sport Catania del prof. Gianni Nicotra, continua a dominare la scena internazionale nella ginnastica artistica maschile e continuare la scalata ai vertici assoluti di questa disciplina.

Simone Speranza (New Sport Catania)

Il ginnasta megarese dopo l‘argento agli Europei junior, è salito sul podio in tutte le specialità nella 7ª edizione del prestigioso Comegym, i Giochi del Mediterraneo, la rassegna continentale giovanile che si è svolta a Tunisi. Simone Speranza ha vinto al volteggio, parallele pari e sbarra e argento agli anelli e oro anche con la squadra nell’all around, volteggio e corpo libero.

Il prof. Gianni Nicotra e Simone Speranza

Una tripletta d’oro individuale che conferma le straordinarie doti di questo ginnasta che dalla sua Augusta ha cominciato a fare ginnastica piccolissimo alla palestra Verginelle di Catania con il prof. Gianni Nicotra che l’ha plasmato e mandato in orbita.

FGI SICILIA: VINCENZA LIMOLI CONFERMATA. La Federginnastica Sicilia per il prossimo quadriennio olimpico sarà presieduta dalla catanese Vincenza Limoli, riconfermatissima nell’incarico che l’ha vista alla presidenza nell’ultimo quadriennio olimpico. Vincenza Limoli dopo la conferma e l’elezione dei nuovi consigliere, alla presenza di Franco Musso, consigliere nazionale della Fgi, ha definito i nuovi quadri della Figi Sicilia.

La presidente Vincenza Limoli e il consigliere nazionale Franco Musso con il nuovo consiglio della Fgi Sicilia