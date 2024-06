Ginnastica: Biles domina la 1/a giornata dei campionati Usa

agenzia

Prosegue la marcia di avvicinamento a Parigi della statunitense

FORT WORTH, 01 GIU – Prosegue la marcia di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi di Simone Biles. La ginnasta statunitense ha dominato la prima giornata dei campionati Usa brillando al volteggio e al corpo libero. La quattro volte medaglia d’oro olimpica ha dato il via alla sua serata a Fort Worth, in Texas, con un’esibizione scintillante del doppio volteggio Yurchenko. Si è librata nel suo volteggio caratteristico, ora noto anche come Biles II, e nonostante un grande passo indietro con un piede all’atterraggio ha ottenuto 15,800 per un volteggio così difficile che nessun’altra donna ha mai tentato in gara. La Biles ha coronato la sua serata con un impressionante esercizio al corpo libero, che ha incluso un doppio salto mortale con tripla torsione al primo passaggio di tumbling, ottenendo un punteggio di 15,20. In tutti e quattro gli attrezzi ha migliorato i suoi punteggi rispetto al Core Hydration Classic di due settimane fa e ha ottenuto un punteggio all-around di 60,450 che la porterà all’ultima serata di gara di domenica. Skye Blakely si è classificata seconda con 57,050. Blakely è stata l’unica altra ginnasta a raggiungere i 15 punti, con un punteggio di 15,0 al volteggio. Kayla DiCello si è classificata terza con 56,850 punti. La Biles è alla ricerca del nono titolo statunitense all-around, ma quest’anno i campionati assumono un’ulteriore importanza in quanto sono l’ultimo appuntamento per assicurarsi un posto alle prove olimpiche statunitensi del 27-30 giugno a Minneapolis, in Minnesota. Shilese Jones, due volte medaglia all-around ai campionati del mondo, si è ritirata dai campionati venerdì dopo il riacutizzarsi di un vecchio infortunio alla spalla, ma ha dichiarato che presenterà una petizione a USA Gymnastics per partecipare ai trials e avere una chance di entrare nella squadra olimpica per Parigi. La campionessa olimpica in carica di all-around Suni Lee si è piazzata al quarto posto con 55,750. Lee, che sta lottando contro una malattia renale, è alla sua prima gara all-around in più di un anno. Le gare femminili si concludono domani.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA