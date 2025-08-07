Ginnastica: Bonicelli in Italia, trasferito al Niguarda

agenzia

Ginnasta trasportato in aeroambulanza dalla Germania a Milano

ROMA, 07 AGO – Lorenzo Bonicelli, infortunatosi lo scorso 23 luglio in uscita agli anelli durante le qualifiche di ginnastica artistica delle Universiadi nella regione tedesca del Reno-Ruhr, torna in Italia. Il ginnasta azzurro, trasferito in aeroambulanza dal Policlinico Universitario di Essen al Niguarda di Milano dove sarà ricoverato presso reparto di neurochirurgia dell’ASST Grande Ospedale Metropolitano di Milano, è rimasto vigile per tutto il viaggio con accanto sempre la famiglia e la sua fidanzata. La complessa operazione è stata coordinata dal medico federale Andrea Ferretti, tornato proprio ieri in Germania . Il professor Ferretti era tornato in Germania per seguire da vicino, personalmente, le delicate procedure di imbarco. Il viaggio di rientro di Bonicelli è cominciato intorno alle 8 del mattino con il decollo dell’aeroambulanza dall’aeroporto di Innsbruck e si è concluso verso le 15 con l’arrivo del ginnasta azzurro presso il reparto di neurochirurgia del Niguarda, il cui direttore sanitario Giuseppe Sechi ora si prenderà cura del ginnasta azzurro. “A lui – è scritto in una nota della federginnastica – va la nostra gratitudine per la sensibilità e la disponibilità dimostrata nell’offrire pronta ospitalità al ventitreenne di Abbadia Lariana”.

