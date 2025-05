Ginnastica: dal parkour al trampolino elastico, artistica e ritmica, Sicilia su più fronti

Sport

A Brolo, Gela e Spadafora tre importanti eventi della Federginanstica Sicilia

La Sicilia della ginnastica impegnata da sempre su più fronti. Conclusi i campionati nazionali a squadre che hanno visto la Gymnasium Gravina conservare il posto in Serie A2 di ginnastica ritmica e la storica promozione a Catania della Jonica Gym di artistica maschile in Serie B, nelle altre specialità le ultime settimane sono state piene di importanti appuntamenti che hanno catalizzato l’interesse degli appassionati.

Il gruppo di atleti e atlete, tecnici impegnati a Brolo nell’evento di parkour

“Siamo la prima regione italiana – fa il suo esordio Vincenza Limoli, presidente della Federginnastica Sicilia – in cui vengono disputati i campionati regionali allievi di Parkour targati Fgi. E sono stati due gli eventi che hanno vista impegnata questa sezione: la gara regionale in cui sono stati presenti 25 allievi e l’allenamento regionale di controllo tecnico a cui hanno partecipato 59 atleti provenienti da provenienti da 5 province. Entrambe le attività si sono svolte sotto il controllo e la conduzione del Direttore tecnico Nazionale Roberto Carminucci coadiuvato dal Dtr Simone Radici e la referente per la giuria Paola Rifici. L’attività si è svolta al Palatenda di Brolo, grazie alla collaborazione dell’Asd Polisportiva Olympic Brolo”.

Il gruppo al completo dei partecipanti allo stage di trampolino elastico che si è svolto all’Asd Gymnastics Club di Gela

Una ginnasta in azione a Gela

Dal Parkour al trampolino elastico con grande successo dello stage di Gela con tecnico esterno responsabile Titov Anatoly, scelto dal direttore tecnico nazionale. Durante l’addestramento si sono affrontati temi fondamentali come postura, controllo del corpo, preparazione fisica specifica, progressioni tecniche e gestione psicologica dell’atleta. Hanno partecipato 47 ginnasti provenienti da 4 province e lo stage si è svolto nella struttura dell’Asd Gymnastics Club e sotto la supervisione del Dtr Valter Miccichè.

Foto finale per tutti i partecipanti all’evento MiniGym, SuperGym e TopGym di Spadafora

A Spadafora in provincia di Messina di è svolto il riuscitissimo evento di di MiniGym-SuperGym e TopGym. Una prima edizione regionale della manifestazione promosso dalla Federginnastica Sicilia che per la prima volta, ha visto in azione tutte le discipline olimpiche della ginnastica, dalla ritmica all’artistica maschile e femminile rappresentate in un’unica manifestazione pensata per i giovanissimi dai 3 agli 8 anni.