Ginnastica: D’amato, ‘la nostra forza è l’unione della squadra’

Villa: "A Brescia si è creata una seconda famiglia"

TRENTO, 11 OTT – “L’unione della squadra. Abbiamo creato un rapporto molto stretto fin da piccoline. Mentre tutte le altre squadre si incontrano per le gare, a noi lo stare insieme viene naturale”. Lo ha detto Alice D’amato parlando della forza delle ginnaste che hanno vinto l’argento a Parigi 2024 in occasione dell’incontro al Centro Santa Chiara per il Festival dello Sport. “A Brescia si è creata come una seconda famiglia. Siamo come sorelle. Quindi arrivare a questo risultato è stata una soddisfazione grandissima”, ha aggiunto Giorgia Villa. Sul palco anche Vanessa Ferrari, che quest’estate ha annunciato la fine della sua carriera da ginnasta professionista. Nel suo futuro, ha detto Ferrari, “sicuramente mi vedo dentro questo sport al cento per cento, perché penso che posso dare ancora molto. Se avessi la possibilità di stare ancora accanto a queste ragazze mi piacerebbe, anche se non so ancora in quale ruolo”. “Da piccola guardavo tutte loro, soprattutto Vanessa, che erano un punto di riferimento perché erano quelle forti. Ho sempre voluto diventare come loro. Quindi poter gareggiare con loro è bello”, ha confessato Manila Esposito, bronzo alla trave a Parigi 2024.

