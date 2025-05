Ginnastica: Europei artistica; Italia femminile oro a squadre

agenzia

Fate si confermano a Lipsia, è quarta volta nella loro storia

ROMA, 26 MAG – Per la quarta volta nella propria storia l’Italia femminile di ginnastica artistica si aggiudica la medaglia d’oro nel concorso generale degli Europei. Dopo i trionfi di Volos 2006, Monaco di Baviera 2022 e Rimini 2024, infatti, il quintetto delle Fate composto dall’olimpionica Alice D’Amato, Manila Esposito e dalle tre debuttanti Giulia Perotti, Emma Fioravanti e Sofia Tonelli ha conquistato la prima piazza all’Exhibition Center di Lipsia (Germania) al termine delle qualificazioni femminili, che hanno aperto l’11/a edizione del torneo continentale e valide anche per l’assegnazione delle medaglie della gara a squadre. Nel complesso fieristico sassone l’Italia, guidata da una superlativa Esposito (13.800), ha iniziato il proprio cammino con la rotazione al corpo libero, conclusa con un totale di 39.933. Solide anche Tonelli (13.000) e Fioravanti (13.133) mentre ad essere scartato è stato lo score di Perotti (12.166), condannata da una caduta proprio in ultima diagonale. Al volteggio la nostra Nazionale ha chiuso con un parziale di 40.599 grazie a D’Amato (14.000), Tonelli (13.366) e Fioravanti (13.233 e un secondo salto da 12.633). Va rimarcata, inoltre, l’inattesa caduta di Esposito (12.633). Alle parallele asimmetriche il punteggio complessivo è stato di 40.399. Nel conteggio, su cui ha pesato la terza caduta di serata ovvero quella di D’Amato (12.800), sono rientrati gli esercizi di Perotti (13.333), Esposito (13.666) e Tonelli (13.400). Alla delicata trave, infine, sono arrivate altre due cadute (la quarta e la quinta della gara per i colori azzurri) rispettivamente con D’Amato (13.133) e Perotti (12.066). A mantenere definitivamente in vetta l’Italia rispetto alla concorrenza, tuttavia, ci hanno pensato Esposito (14.300) e Tonelli (13.566), con le Fate che hanno fatto registrare un buon 40.999 per terminare con lo score complessivo di 161.930. Nulla da fare sia per le padrone di casa della Germania (argento con 158.396) sia per la Francia (bronzo con 156.728), riuscita ad avere la meglio nel duello per il podio nei confronti della Romania (quarta con 156.231).

