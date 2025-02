Ginnastica: nel campionato di A2 di artistica, parte col piede giusto la Jonica Gym Catania

Sport

Le libellule etnee protagoniste a Montichiari: grande prova di Azzurra Nicosia. Dal 22 prossimo tocca alla ritmica con la Gymnasium Gravina in Serie A2 e la Fenix Misterbianco in Serie B

La stagione 2025 è cominciata in maniera soddisfacente per la Jonica Gym Catania l’unica squadra siciliana che partecipa al campionato di Serie A2 di ginnastica artistica femminile. Il team dei tecnici Angela Marchese e Mario Lupo ha chiuso al 10° posto a pochi punti dalla zona play off promozione, di buon auspicio in vista della 2ª prova in programma il 7 e 8 marzo ad Ancona.

Azzurra Nicosia (Jonica Gym Catania) in azione

A Montichiari le sei ginnaste in pedana hanno dato il meglio in testa Azzurra Nicosia, juniores 2° livello capace di incantare a corpo libero col punteggio di 12,100 e ha chiuso con 11,950 al volteggio; 11,600 alle parallele e 11,300 alla trave.

Sofia Tomba (Jonica Gym Catania) alle parallele

Sofia Tomba, 1° anno seniores in prestito dalla società Roma 70 Ginnastica, si è distinta al corpo libero (11,650), ha fatto benissimo al volteggio (12,750) e alla trave ha chiuso con 11,050.

Martina Faraci, juniores 1° livello, ha fatto bene a corpo libero (11,500) e alla trave (11,000) e poi 10,300 al volteggio e 9,850 alle parallele.

Giulia Finocchiaro, juniores 1° livello, è stata grande alla trave (11,800) e anche un buon 10,450 a corpo libero. Asia Affinita, 1°anno seniores, si è distinta alla trave (10,300) e 9,650 alle parallele.

Tecnici e ginnaste della Jonica Gym Catania a Montichiari

Emma Corradini, 1°anno seniores, ginnasta della Società Canaletto, quest’anno tesserata per la Jonica Gym, ha dato il suo contributo al volteggio con un buon 12,150.

Le libellule d’oro della Jonica Gym Catania

“Azzurra Nicosia, che da settembre scorso si allena all’Accademia Internazionale di Brescia –spiega la prof. Angela Marchese –grazie a un progetto di collaborazione con la società Brixia, ha svolto una bella gara ai quattro attrezzi con un unico “grande fallo” alla trave. Brava Azzurra, crederci deve essere sempre la tua parola d’ordine. Sofia Tomba, allenata dal tecnico Roberta Tecchi, ha portato per la prima volta in gara lo Yurchenko avvitato ben eseguito e il suo nuovo corpo libero. Bella la parallela, veramente peccato un’esitazione che le è costata un fallo importante. Martina Faraci, giovanissima protagonista ai quattro attrezzi, nonostante un problema all’esordio al volteggio che ha inevitabilmente turbato la sua concentrazione e di conseguenza la qualità dell’esecuzione agli altri attrezzi”.

“Giulia Finocchiaro – continua la prof. Angela Marchese – dopo un periodo non certo fortunato, ha aperto la trave alla grande, sicura e vogliosa di fare bene. Un improvviso inserimento al corpo libero subito accettato non lascia dubbi sulla sua voglia di esserci. Asia Affinita è entrata in gara con una prova alle parallele determinata e ben fatta, poi alla trave non è riuscita ad evitare la caduta ma sicuramente saprà rifarsi alle prossime gare. Emma Corradini, allenata dal tecnico Davide Lacagnina, si è ben espressa al volteggio, facendo alla grande da apripista alla gara”.

GINNASTICA RITMICA: GYMNASIUM GRAVINA IN SERIE A2 E FENIX MISTERBIANCO IN B. Ai nastri di partenza anche i campionati nazionali di ginnastica ritmica che vedranno al via due società siciliane.

Un gruppo di farfalle d’oro della Gymnasium Graviba

In Serie A2 tocca alle farfalle d’oro della Gymnasiuam Gravina del presidente Vincenza Limoli (è anche il presidente della Federginnastica Sicilia) e in Serie B attesa per l’esordio delle ginnaste della Fenix Misterbianco del presidente Agatino Bevilacqua.

La Fenix Misterbianco promossa in Serie B

