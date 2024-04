Ginnastica: oggi agli Europei di Rimini c’è da tifare per Simone Speranza, talento di Augusta

Sport

Il formidabile ginnasta megarese, cresciuto alla New Sport Catania del prof. Gianni, in pedana con la squadra juniores che punta al bis continentale

L’Italia fa festa agli Europei di ginnastica artistica di Rimini con Yumin Abbadini bronzo nel concorso generale. Il ventiduenne di Bergamo ha conquistato il gradino più basso del podio continentale con il punteggio di 83.765 punti col ginnasta della Pro Carate, allenato dal grande Alberto Busnari, è arrivato a cinque decimi dalla medaglia d’oro, finita al collo del cipriota Marios Georgiou,con il totale di 84.265 punti e la conquista del “pass” per i Giochi di Parigi. Argento all’ucraino Oleg Verniaiev, vicecampione ai Giochi di Rio 2016.

E stamattina l’Italia è tornata in pedana con il programma juniores maschile, in palio, questa volta, oltre alle qualificazioni per le finali nei singoli attrezzi e nel concorso generale, c’è il titolo a squadre giovanile detenuto proprio dagli azzurrini, oro a Monaco di Baviera nel 2022. E ci sarà da tifare per il siciliano in azzurro, Simone Speranza, 16 anni, di Augusta, cresciuto alla New Sport Catania con il decano degli allenatori di ginnastica in Sicilia, il prof. Gianni Nicotra.

L’Italbaby che va a caccia del titolo continentale è formata da Tommaso Brugnani (Giovanile Ancona), Manuel Berettera (Artistica Brescia), Diego Vazzola (Pro Carate, Pietro Mazzola (Ginnastica Sampietrina) e il nostro Simone Speranza della New Sport Catania che dopo aver già vestito l’azzurro, proverà a fare bene anche in un evento di questa caratura internazionale.

Simone Speranza e il prof. Gianni Nicotra