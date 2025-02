Ginnastica ritmica: Gymnasium Gravina (A2) e Fenix Misterbianco (B) pronte all’esordio

Sport

Domani e domenica a Chieti c'è grande attesa per le giovanissime farfalle d'oro siciliane, pronte a ben figurare nei due prestigiosi campionati nazionali

La stagione della ginnastica nazionale entra nel vivo. Dopo l’artistica femminile che ha visto la Jonica Gym Catania chiudere al 10° posto nella prova di Serie A2 che si è svolta a Montichiari, sabato e domenica a Chieti tocca alla ritmica entrare in scena con in gara due società siciliane: la Gymasium Gravina di Vincenza Limoli nel campionato di Serie A2 e la Fenix Misterbianco di Agatino Bevilacqua all’esordio nel campionato di Serie B.

Le quattro ginnaste della Gymnasium Gravina (la quinta è la bielorussa Darya Tkatcheva) che domani faranno il loro esordio in Serie A2

A Chieti domani toccherà alla Gymnasium Gravina entrare in scena nel campionato di Serie A2 con l’allenatrice Tiziana D’Arrigo che schiererà queste cinque formidabili farfalle d’oro: Elena Guglielmino, classe 2007; Cristina Ventura, classe 2008; Gaia Francesca D’Antona, classe 2008; Enrica Marletta, classe 2011 e Darya Tkatcheva, la ginnasta bielorussa punto di forza della squadra nazionale della Bielorussia. Un mix di gioventù e di esperienza per provare a svettare in A2.

Le cinque ginnaste della Fenix Misterbianco pronte alloro esordio assoluto nel campionato di Serie B

Domenica invece ci sarà l‘esordio assoluto nel campionato nazionale cadetto per le ginnaste della Fenix Ginnastica Misterbianco con l’allenatrice Simona Bevilacqua che potrà contare su un gruppo di ginnaste ben determinato per ben figurare all’esordio in un palcoscenico nazionale. A Chieti la Fenix schiererà queste ginnaste: quattro giovanissime classe 2009, Chiara Di Franca, Aurora Sciuto, Giorgia Russo e Viola Picchi in prestito dalla Raffaello Motto di Viareggio e Veronica Ferrante, classe 2008.