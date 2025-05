Ginnastica ritmica: l’etnea Enrica Marletta d’oro in Romania con l’Italia junior

Sport

La farfalla d'oro, allieva alla Gymnasium dell'allenatrice Tiziana D'Arrigo, protagonista anche a livello individuale: argento con le clavette

La ginnastica ritmica italiana protagonista in occasione della 24ª “Irina Deleanu Cup”, prestigioso torneo internazionale andato in scena a Brasov in Romania. Nella categoria junior (nate negli anni 2010-2011), le giovani ginnaste azzurre, accompagnate in Romania dalle tecniche Elisabetta Ladavas e Nani Londaridze nonché dall’ufficiale di gara Laura Lazzaroni, si sono distinte per talento e tecnica, dominando la classifica del concorso generale.

Enrica Marletta (Gymasium Ginnastica) argento in Romania alle clavette

Nel gruppo azzurro in luce l’etnea Enrica Marletta allieva alla Gymnasium Ginnastica Gravina dell’allenatrice Tiziana D’Arrigo. La formidabile “farfalla” etnea, classe 2011, alle clavette è stata tra le migliori in gara evidenziando dinamismo e controllo. Nella final eight Enrica Marletta ha chiuso con al collo una prestigiosa medaglia d’argento con il personale di 24.217 dietro alla ginnasta di casa, la romena Patricia Stanciu, prima con 24.300, e davanti all’atleta del Lussemburgo, Paris Grass, bronzo con 23.700;