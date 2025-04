Ginnastica: Sofia Raffaeli incanta a Baku,oro all around ritmica

agenzia

L'azzurra bronzo olimpico prima nella tappa di coppa del mondo

ROMA, 19 APR – Sofia Raffaeli incanta a Baku. L’azzurra della ritmica conquista l’oro all around in Coppa del Mondo con il punteggio complessivo, sui quattro attrezzi, di 113.400. Nel concorso generale azero, unica gara riconosciuta ai Giochi olimpici e nella quale aveva ottenuto il bronzo a Parigi, l’atleta delle Fiamme Oro chiude la seconda giornata di qualifiche alle clavette e sorpassa le rivali. C’erano proprio tutte questa volta, alla Milli Gimnastika ArenasÕ, compresa l’olimpionica Darja Varfolomeev, ferma ai piedi del podio. La tedesca, dopo la falsa partenza al cerchio e una palla appena sufficiente, tenta il recupero vincendo la sfida alle clavette e finendo terza al nastro, ma il 111.300 conclusivo non le basta per strappare una medaglia nel completo. Finiscono sul podio l’ucraina Taisiia Onofriichuk – leader nell’uscita inaugurale a Sofia, seconda a Baku con 113.250, e la bulgara Stiliana Nikolova, terza a 113.150. La gara della Raffaeli è stata da incorniciare: ieri terza al cerchio (29.300) e seconda alla palla (28.050), oggi terza alle clavette (28.550) e quarta al nastro (27.500) nel “day2” della seconda tappa di World Cup, circuito che avrà il suo epilogo all’Unipol Forum di Milano, dal 18 al 20 luglio prossimo. Quattro, quindi, le final eight di specialità conquistate alle quali si aggiunge quella nei 5 nastri ottenuta dalla squadra.

