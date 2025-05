Giocatori del Napoli in visita alla scuola calcio dei loro figli

agenzia

All'ASD Petrarca piccoli premiano Anguissa, Spinazzola e Jesus

NAPOLI, 27 MAG – Dopo l’udienza in Vaticano con Papa Leone XIV altro incontro ‘speciale’ di alcuni giocatori azzurri del Napoli, Anguissa, Spinazzola e Juan Jesus in visita alla scuola calcio ASD Petrarca di Napoli di mister Rossano Vettosi, frequentata dai loro figli. Decine di piccoli calciatori hanno atteso l’arrivo dei loro idoli vincitori del quarto scudetto tributandogli il saluto d’onore al loro ingresso in campo. I tre azzurri si sono poi sottoposti alle simpatiche domande dei ragazzini prima della consegna di tre targhe ricordo. E poco prima della foto finale di gruppo con l’allenatore Vettosi e i suoi collaboratori Peppe Mollo, Antonio Vezza e Giannantonio Lubrano, c’è stato un momento di commozione per i campioni quando, ribaltando i ruoli, hanno avuto in regalo le magliette dei loro figli con tanto di autografo e con dedica ai loro “speciali papà”.

