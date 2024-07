Gioia Paolini ‘Wimbledon il posto migliore in cui lottare’

agenzia

Azzurra in finale: 'Felicissima, match che non dimenticherò mai'

ROMA, 11 LUG – “Ho fatto una fatica tremenda, ma continuavo a ripetermi combatti su ogni palla: sono felicissima, me lo ricorderò per sempre questa partita”. Jasmine Paolini esprime tutta la sua gioia dopo aver conquistato la finale di Wimbledon, la prima azzurra a riuscirci. “Cercavo di pensare a quello che dovevo fare in campo – le parole della tennista toscana – non c’è un posto migliore di questo per cui lottare su ogni palla. E’ bellissimo giocare davanti a voi, per un tennista questo è un posto meraviglioso, grazie per avermi sostenuto”.

