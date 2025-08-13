Girelli, ‘rimane l’amarezza per semifinale degli Europei’

agenzia

Rosucci, 'Pronte per scrivere pagine di storia con la Juve'

TORINO, 13 AGO – All’Allianz Stadium è in programma la sfida in famiglia tra la Juventus e la Juve Next Gen, a pochi minuti dal calcio d’inizio si sono prese la scena le calciatrici delle Women che sono state impegnate agli Europei con la Nazionale. “Vivere emozioni così meravigliose è stato bellissimo e indimenticabile – racconta Cristiana Girelli, ricordando il percorso dell’Italia terminato in semifinale contro l’Inghilterra ai tempi supplementari – ed eravamo a un minuto da una finale: resta ancora tanto amaro in bocca ma ciò che abbiamo vissuto rimarrà nella mente, sono state notti bellissime in stadi pieni e ci auguriamo di viverlo anche in Italia”. La nuova capitana delle bianconere, Martina Rosucci, ha mandato un messaggio in vista della nuova stagione ormai alle porte: “La Juve è una cosa seria, oggi è una bella giornata di festa e speriamo di giocare presto anche noi qui allo Stadium – dice dal centro del campo – e siamo prontissime per continuare a scrivere pagine importanti per questo club, faremo del nostro meglio”.

