Giro: 16/a tappa; Roglic cade e si ritira

Lo sloveno era 10/o in classifica generale

SAN VALENTINO BRENTONICO, 27 MAG – Lo sloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora) si è ritirato dal Giro d’Italia. Lo sloveno, che alla vigilia della corsa rosa era dato come favorito, era 10/o in classifica generale ed è stato coinvolto in una serie di cadute, l’ultima oggi sotto la pioggia, a 95 chilometri dall’arrivo della 16/a tappa. Nella caduta di Roglic è rimasto coinvolto anche Carapaz, quarto nella generale, che, però, è riuscito a ripartire.

