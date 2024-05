Giro: 3/a tappa con Pogacar incerottato, non parte Dunbar

agenzia

Arrivo a Fossano dopo 166 chilometri

TORINO, 06 MAG – La terza tappa del Giro d’Italia è partita alle 13:25 dopo i 6 chilometri del trattato di avvicinamento percorsi dai corridori dal centro di Novara. In maglia rosa lo sloveno Tadej Pogacar, partito con una garza protettiva sul ginocchio destro dopo la caduta di ieri a Biella, prima dell’inizio della scalata per Oropa. Nella classifica generale sono staccati di 45″ Thomas e Martinez. Non è partito l’irlandese Eddie Dunbar, 7/o nella classifica finale del Giro 2023, coinvolto ieri in una caduta. L’arrivo di oggi a Fossano, in provincia di Cuneo. La tappa attraversa Monferrato e Langhe, passando da Alba, con qualche tratto collinare ma senza salite impegnative.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA