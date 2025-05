Giro: a Matera il tris in rosa di Pedersen, ‘è stata molto dura’

agenzia

Il danese rigrazia la sua squadra, 'fantastica'

MATERA, 14 MAG – “E’ stata davvero molto, molto dura. Negli ultimi 20 chilometri, alcuni in salita, ho dovuto lottare moltissimo ma la squadra è stata fantastica”: così, ai microfoni di Rai Sport, la maglia rosa Mads Pedersen, vincitore in volata della quinta tappa del Giro d’Italia, la Ceglie Messapica-Matera, di 151 km. Per il danese – che ha prolungato il contratto con la Lidl-Trek fino al termine della sua carriera – è il terzo successo di tappa. “Sono venuto al Giro per vincere il più possibile. Mi pagano lo stipendio, quindi ho cercato di arrivare nella miglior forma e provo a vincere più tappe possibile e tenere il più possibile la maglia rosa”. Domani è in programma la tappa più lunga del Giro 2025, la Potenza-Napoli, di 227 chilometri. Nel capoluogo campano Pedersen ha già vinto nel 2023. “Due anni fa è stato molto bello, vediamo se ricapiterà anche domani, ma adesso godiamoci questa vittoria”.

