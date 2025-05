Giro: Asgreen vince la 14/a tappa, Del Toro rimane in rosa

agenzia

Caduta per i big, il messicano si riprende e guadagna sui rivali

ROMA, 24 MAG – Il danese Kasper Asgren, portacolori della EF Education-EasyPost, ha vinto per distacco la 14/a tappa del Giro d’Italia, Treviso-Nova Gorica/Gorizia di 195 km. Al secondo posto, staccato di 16″, l’australiano Kaden Groves, che si è aggiudicato lo sprint dei più diretti inseguitori. Una caduta durante la tappa in cui sono rimasti coinvolti praticamente tutti i big della classifica ha provocato molti cambiamenti in graduatoria, La maglia rosa Isaac Del Toro, fra coloro che sono finiti a terra è stato il più lesto a rialzarsi, e alla fine Ayuso, Bernal e Roglic hanno perso 48″ dal messicano. Ancora più indietro Antonio Tiberi, arrivato con un ritardo di 1’44” e sceso dal terzo all’ottavo posto in classifica generale. Peggio ancora Giulio Ciccone, lontanissimo dai primi con 16 minuti di ritardo, e in lacrime dopo aver tagliato il traguardo.

