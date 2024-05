Giro: Cairo, ‘si è visto subito che c’è molta competizione’

agenzia

'Grande inizio, e finale molto combattuto'

TORINO, 04 MAG – “È un grande inizio, ma lo avevamo detto. Il direttore (della corsa, ndr) Mauro Vegni ha voluto progettare un Giro d’Italia molto più competitivo subito e non aspettare magari la terza settimana e devo dire che oggi c’è riuscito, e domani lo sarà ancora di più. Si vede subito che c’è molta competizione”. Così il presidente Rcs Urbano Cairo commenta in serata, a margine del Bike Forum a Torino, la prima tappa del Giro d’Italia con il successo di Narvaez su Schachman e Pogacar, il grande favorito per la vittoria finale. “Non ho visto la prima tappa perché ero a Superga (per l’anniversario del Grande Torino, ndr), però mi hanno detto di una prima tappa molto mossa, anche con distacchi abbastanza importanti, e con un finale molto combattuto con Narvaez che ha battuto Pogacar che ci teneva a vincere. Domani c’è una grande tappa a Oropa che ricorda l’impresa di Pantani nel 1999. Cercherò di andarci”.

