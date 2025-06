Giro: Dagnoni, tappa finale inno alla bellezza

agenzia

Presidente federciclismo: complimenti a Yates e a tanti azzurri

ROMA, 01 GIU – “Si è concluso un Giro d’Italia che ancora una volta ha portato il ciclismo in ogni angolo del nostro Paese”. Il presidente della federciclismo, Cordiano Dagnoni, impegnato oggi ai Campionati Italiani Trials a Marino e poi presente alla conclusione del Giro d’Italia a Roma, ha voluto ringraziare tutti i partecipanti sottolineando che la corsa rosa ha permesso “di poter apprezzare le bellezze di una Italia che non finisce mai di stupire. La tappa finale di Roma come sempre è stata un inno alla bellezza”. Dagnoni ha poi fatto i suoi complimenti “al vincitore Simon Yates e a tutti i protagonisti di questa grande avventura. Il ciclismo italiano saluta la maglia rosa per un giorno di Diego Ulissi, il successo di tappa di Christian Scaroni, la maglia azzurra degli scalatori – tra le più iconiche della corsa – di Lorenzo Fortunato, il quinto posto finale di un corridore esemplare come Damiano Caruso e il sesto di una promessa, ormai splendida realtà, che risponde al nome di Giulio Pellizzari. Il lavoro di questi anni con i giovani inizia a dare i frutti sperati”. “Ringrazio, a nome di tutto il movimento ciclistico, coloro che hanno reso possibile questa splendida avventura e coloro che l’hanno raccontata con professionalità e attenzione – conclude il presidente Fci – Esorto tutti insieme a lavorare adesso per le altri importanti sfide che ci attendono a cominciare dal Giro Next Gen e dal Giro Women. Insieme a RCS Sport il nostro lavoro è per fa crescere tutto il movimento ciclistico italiano”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA