Giro di Lombardia: Roglic dà forfait

agenzia

Lo sloveno chiude anzitempo la stagione. Ma 'anno entusiamante'

ROMA, 09 OTT – Primoz Roglic non sarà al via del Giro di Lombardia che si corre sabato. Lo ha annunciato il team dello sloveno vincitore dell’ultima Vuelta, la Red Bull Bora Hansgrohe con un post sui social. “Una lunga stagione volge al termine – riferisce la nota -. Primoz e il team delle prestazioni hanno deciso di porre fine a un anno entusiasmante e di iniziare subito la sua offseason. Unitevi a noi per augurargli una buona guarigione e una meravigliosa off-season: bravissimo Primoz!”.

