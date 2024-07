Giro d’Italia donne, vittoria di Elisa Longo Borghini

agenzia

La campionessa piemontese in rosa dalla prima all'ultima tappa

ROMA, 14 LUG – Elisa Longo Borghini ha vinto il giro d’Italia donne 2024. La ciclista piemontese si è aggiudicata la corsa al termine dell’ottava ed ultima tappa, Pescara-L’Aquila, (vinta in volata dalla sudafricana Kim Le Court Pienaar) respingendo l’attacco della belga Lotte Kopecky, che in classifica generale ha chiuso seconda staccata di 21″. Longo Borghini, in rosa dal primo giorno, è la quinta italiana che conquista il Giro d’Italia Women dopo Maria Canins (1988), Roberta Bonanomi (1989), Michela Fanini (1994), Fabiana Luperini (1995-1998, 2008).

