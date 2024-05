Giro d’Italia: quinto centro di “re” Pogacar dopo l’impresa sul Mottolino

Sport

Oggi il campione sloveno ha preceduto l'azzurro Pellizzari, il più giovane in gara e ha voluto fare una dedica speciale a Livigno, che ha regalato tre giornate spettacolari a migliaia di persone arrivate da tutto il mondo: "E' uno dei posti più belli d'Italia". Oggi la 17ª tappa la Selva Val Gardena-Passo Brocon di 159 km, ultimo arrivo in salita prima della passarella finale di domenica a Roma

Il Giro d’Italia continua a parlare sloveno. Tadey Pogacar dopo la storica impresa sul traguardo di Livigno in cima al Mottolino, oggi ha vinto per la 5ª volta una tappa, ridotta a soli 118 km per il maltempo, con la solita progressione che non lascia spazio a nessuno sulle rampe finali del Monte Pana dove era posto l’arrivo della 16ª frazione della corsa rosa. Alle sue spalle a soli 16” l’azzurro Giacomo Pellizzari, marchigiano che con i suoi 20 anni è il più giovane in gara al Giro 2024. Per Pogacar saldamente in maglia rosa, 5ª vittoria di tappa, dopo i trionfi di Oropa, nella crono di Perugia e le tappe di Prati di Tivo e Livigno Mottolino.

Il successo di Tadey Pogacar sul Mottolino ha fatto entrare nella storia del ciclismo la tappa di Livigno

LIVIGNO HA FATTO CENTRO SU TUTTI I FRONTI. Una giornata che non era cominciata al meglio per il maltempo (freddo e neve) con la tappa che da Livigno doveva portare la carovana S. Cristina di Val Gardena, dimezzata, con il taglio dei primi 100 km. Una decisione che ha dato vita a tante polemiche ma non ha cancellato i due giorni di spettacolo del Giro a Livigno con la tappa vinta domenica da Pogacar che ha fatto entrare il Piccolo Tibet nella storia del ciclismo mondiale. Quella di domenica è stato infatti un momento epico, giunto al culmine della tappa regina di questa edizione n° 107 del Giro, in un pomeriggio di grande narrativa sportiva, che nessuno potrà mai dimenticare.

Tadey Pogacar (nella foto sul podio del Mottolino) con il successo di oggi ha centrato la 5ª vittoria al GHiro 2024

A LIVIGNO TANTI EVENTI COLLATERALI. Anche in un contesto di assoluta eccellenza, pieno di eventi collaterali, di concerti, e di spettacoli, è stato lo sloveno a prendersi tutta la copertina di questo passaggio livignasco della corsa rosa, per una meritatissima tempesta mediatica che ha travolto d’affetto lui e il Piccolo Tibet, a braccetto in questo trionfo. Dal punto di vista tecnico, la tappa più attesa del 2024, si è risolta nello straordinario assolo di “re” Tadej, partito in solitaria a caccia dei fuggitivi, una volta giunto in vista del Passo del Foscagno. È stata una festa del ciclismo, tra pendenze irreali, il supporto delle migliaia di tifosi arrivati a Livigno da tutto il Mondo, e scatti mozzafiato. Nessuno più spettacolare di quello che ha immortalato i due giovani freestyler azzurri, Flora e Miro Tabanelli, volteggiare sopra la testa dello sloveno, al Mottolino: una fotografia perfetta dell’anima della località.

Tadey Pogacar premiato a Livigno da Vincenzino Nibali, il messinese vincitore di due edizioni del Giro

POGACAR: “LIVIGNO E’ UNO DEI POSTI PIU’ BELLI D’ITALIA”. Un’estasi collettiva, confermata poi dalle parole di un emozionato Pogacar, che all’arrivo ha ricordato il suo profondo legame con Livigno, ammettendo come aspettasse da mesi questa tappa. “Questo è uno dei posti più belli d’Italia, ci venivo fin da ragazzino. Pensavo a questa frazione fin da settembre”.

Lunedì sera migliaia di persone hanno assistito a Livigno al concerto live dei The Colors

A LIVIGNO NON SOLO SPORT. Archiviato il successo organizzativo della tappa regina, la più seguita della Corsa Rosa, Livigno ha offerto anche un corposo programma di intrattenimento a tutti gli appassionati accorsi nel Piccolo Tibet, che tra sabato e oggi hanno potuto godere di numerosi eventi collaterali, in grado di impreziosire l’esperienza di questa edizione 2024. Grande partecipazione, in particolare, per lo show live dei The Kolors, che ieri sera hanno illuminato il cielo di Livigno, facendo ballare le oltre 4 mila persone accorse per l’occasione, tra fuochi d’artificio, palloncini e food truck. Ottime riposte di pubblico per il talk “La fabbrica dei Sogni”, con la partecipazione di Sonny Colbrelli ed Elia Viviani, e per il Carovana Party, che ha fatto divertire i presenti con un gioco di luci e coreografie a tinte rosa.

Un momento del talk “La Fabbrica dei Sogni” a Livigno con due grandi campioni del ciclismo italiano come Sonny Colbrelli ed Elia Viviani

Il Centro di Preparazione Olimpica del Coni Aquagranda, struttura d’eccellenza e all’avanguardia di Livigno

Buona affluenza anche per la gara per bambini, organizzata dallo Sporting Club Livigno, e per il Villaggio dei Partner di tappa che per tre giorni hanno animato Livigno che ha oggi ha salutato il Giro con la partenza della 16ª tappa dal Centro di Preparazione Olimpica del Coni di Aquagranda, e poi spostata a Lasa.

Il campione francese Julian Alaphilippe, doppio iridato e vincitore di una tappa al Giro 2024, ha fatto festa a Livigno con i suoi compagni di squadra della Soudal Quick-Step, accolto dalla sportivissima Monica

I The Kolors dal vivo e fuochi d’artificio per la festa rosa di lunedì a Livigno

Tutto era pronto per assicurare al numeroso pubblico presente anche lo spettacolo della partenza, ma a causa delle condizioni meteo sfavorevoli, gli organizzatori hanno modificato ed accorciato il percorso della tappa. Un cambiamento che non ha intaccato la magnifica tre giorni di sport, spettacolo e cultura che ha accolto il Giro d’Italia a Livigno. Per gli appassionati di ciclismo, appuntamento con l’Alé la Merckx, in programma il 29 giugno