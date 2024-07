Giro d’Italia Women: a Toano vince neozelandese Fisher-Black

agenzia

Longo Borghini quarta e ancora in maglia rosa.

ROMA, 09 LUG – Dopo la “doppietta italiana” nelle due giornate inaugurali è doppietta SD Worx nella terza tappa del Giro d’Italia Women, la Sabbioneta-Toano da 113 chilometri nonché primo arrivo in salita della corsa rosa femminile: Niamh Fisher-Black precede la campionessa del mondo Lotte Kopecky e Juliette Labous (DSM Firmenich) con Elisa Longo Borghini (Lidl Trek) quarta e ancora in maglia rosa. Nel suo piccolo Niamh Fisher-Black ha fatto la storia. Vincendo a Toano, infatti, l’atleta della SD Worx-Protime è diventata la prima neozelandese a vincere una tappa al Giro d’Italia Women. Dev’essere una bella sensazione essere la pioniera di qualcosa per il proprio Paese, anche perché è vero che parliamo di un Paese poco abitato e remoto (dall’Italia, non c’è posto più lontano della Nuova Zelanda), ma i Kiwi sono ormai da diversi anni in grande ascesa nel ciclismo. Sopratutto in pista, ma anche in strada si stanno facendo sempre più largo, anche nelle corse più importanti. Niamh è sorella di Finn, corridore della UAE Team Emirates, appena 16 mesi più giovane di lei. Quando erano piccoli i due si sfidavano continuamente e a forza di farlo hanno scoperto di avere un talento enorme. Raggiunta la maggiore età hanno dovuto emigrare in Europa, prima è toccato a Niamh nel 2019, che ha trovato casa con la danese Bigla, e poi a Finn, scelto dalla formazione di sviluppo della Jumbo-Visma. Ad oggi, Niamh ha vinto 5 corse, Finn 4. Pur senza pendenze impossibili, la salita di Toano ha messo in chiaro che le grandi favorite per conquistare la Maglia Rosa finale sono 3: Elisa Longo Borghini, Lotte Kopecky e Juliette Labous. La piemontese non ha perso un colpo fino a questo momento, ma Kopecky le ha comunque portato via 12 secondi di abbuoni tra ieri e oggi, sintomo che la corsa potrebbe decidersi su qualsiasi dettaglio. Siamo solo all’inizio, ma l’equilibrio è sottile. Ogni tappa potrebbe essere quella buona per tentare il colpaccio.

