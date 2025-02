Giro Emirati Arabi: Pogacar vince la terza tappa

agenzia

Quinto Ciccone, lo sloveno è il nuovo leader della corsa

ROMA, 19 FEB – Tadej Pogacar (Uae Team Emirates) ha messo il suo primo sigillo alla nuova stagione del cclismo, vincendo la terza tappa del Tour degli Emirati Arabi. Il campione del mondo ha conquistato la vittoria a modo suo nella frazione di 181 chilometri tra Ras al Khaimah e Jebel Jais, sprintando sulle ultime rampe della salita finale e lasciando a duellare per la seconda piazza il britannico Oscar Onley e l’austriaco Felix, rispettivamente secondo e terzo. Quinto posto per l’italiano Giulio Ciccone, che resta settimo in classifica generale a 34 secondi da Pogacar, che ha preso la maglia di leader al britannico Joshua Tarling, arrivato con ritardo al traguardo e che insegue ora lo sloveno a 18 secondi.

