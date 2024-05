Giro: gioia Vendrame ‘attacco come un pazzo, mi chiamano Joker’

agenzia

'Ci tenevo a fare bene vicino casa,mi ero immaginato tappa così'

ROMA, 24 MAG – “Sono un po’ matto, mi chiamano Joker, ho attaccato in discesa ed è andata bene, ho tenuto un ritmo regolare e sono arrivato in solitaria all’arrivo”: ai microfoni di Rai Sport Andrea Vendrame commenta la sua vittoria di tappa al Giro d’Italia dopo una fuga lunga 30 chilometri. “Le emozioni sono tante, perché siamo vicini a casa mia, quindi ci tenevo a maggior ragione a far bene – le parole del vicentino che è giunto al traguardo di Sappada a braccia alzate – Oggi ci tenevo perché ero quasi in casa. Mi ero immaginato la tappa un po’ così, ci ho provato e ho portato a casa la vittoria. L’ho segnata fin dall’inizio del Giro questa tappa, l’importante era riuscire a essere presenti nella fuga di giornata, poi sono riuscito a gestire gli ultimi chilometri nel modo migliore”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA