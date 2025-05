Giro: l’italiano Ulissi e’ la nuova maglia rosa

agenzia

Azzurro dell'Astana strappa primato a Roglic. Tappa a Plapp

ROMA, 17 MAG – E’ l’italiano Diego Ulissi, della Xds Astana Team, la nuova maglia rosa del Giro d’Italia. L’azzurro strappa la maglia di leader a Primoz Roglic al termine dell’ottava tappa, vinta per distacco dall’australiano Plapp. In classifica generale, ora Ulissi ha 17” di vantaggio su Roglic, e 12” sul compagno di squadra Lorenzo Fortunato, secondo. L’ultima volta di un italiano in rosa quattro anni fa, con Alessandro De Marchi al termine della quarta tappa del Giro 2021. L’ottava tappa, la Giulianova-Castelraimondo di 197 km, e’ stata vinta per distacco dall’australiano Luke Plapp, della Jayco Alula. La fuga di un gruppo di 20 corridori era cominciata dopo 80 chilometri, a poco meno di 50 dall’arrivo Plapp si e’ staccato da un gruppetto di 7 sul Montelago e poi ha chiuso in solitaria. Secondo l’olandese Keldermann, che ha preceduto al minisprint Ulissi

