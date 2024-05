Giro: maltempo e neve a Livigno, 16ma tappa accorciata

agenzia

Il via dopo la Cima Coppi, si parte a Prati allo Stelvio

ROMA, 21 MAG – Nevica a Livigno e partirà quindi da Prati dello Stelvio la 16ma tappa del Giro d’Italia. Frazione accorciata di una quarantina di km a causa delle condizioni meteo avverse, come hanno annunciato gli organizzatori della corsa dopo una serie di consultazioni. “Nella giornata di ieri si è riunita la Commissione Extreme Weather Protocol chiamata a decidere sulle condizioni della tappa odierna”. Nel verbale – recita il comunicato ufficiale – erano previste tre opzioni. La prima ‘svolgimento tappa normale’; la seconda, creazione di una zona di parcheggio sulla cima del Giogo di Santa Maria (dopo 50.2KM) per dare ai corridori l’opportunità di cambiarsi l’abbigliamento; la terza, in caso di condizioni meteorologiche estreme, neutralizzazione della tappa fino a un luogo nel quale siano soddisfatte le condizioni di sicurezza. Alle ore 9 la Commissione si è riunita e alle ore 10, viste le condizioni di quel momento, ha deciso di attuare l’Opzione 2 con l’opposizione degli atleti. Pochi minuti prima della partenza, le condizioni meteo sono ulteriormente peggiorate e quindi la Commissione ha deciso di ripiegare sull’Opzione 3. La tappa avrà la sua partenza e procedure tipiche a Livigno. Da lì si partirà in sfilata verso il Tunnel Munt Raschera. I corridori si fermeranno e si cambieranno prima del confine con la Svizzera. La partenza vera sarà a Prati allo Stelvio.

