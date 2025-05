Giro: Nibali si ‘paperizza’, in sella con Topolino

agenzia

Esce anche raccolta dedicata alle due ruote

MILANO, 06 MAG – Vincenzo Nibali si ‘paperizza’ e diventa Vincenzo Paperibali, protagonista di una storia dal titolo ‘Zio Paperone e l’indesiderata Maglia Rosa’ oltre a essere protagonista della copertina di Topolino da domani in edicola. E’ l’omaggio della storica testata al campione italiano in occasione del giro d’Italia 2025. Inoltre, Panini Comics presenta un nuovo TopoLibro da collezione che raccoglie alcune delle storie disneyane sulle due ruote più iconiche: Il ciclismo raccontato da Topolino ‘Zio Paperone e l’indesiderata maglia rosa’ e’ il titolo dell’ avventura a fumetti scritta da Niccolò Testi per i disegni di Alessandro Perina (autore anche della copertina) che si snoda tra le tappe e i tornanti del Giro del Calisota. Protagonista della storia Vincenzo Paperibali, ex campione ciclistico, che affianca la squadra di Zio Paperone – composta dai goffi ma volenterosi nipoti, Paperino e Paperoga – aiutandolo a sventare i piani del nemico di sempre: Rockerduck. Paperibali riuscirà a salvare la gara, dimostrando che il vero spirito sportivo va oltre il podio? “Vincenzo Nibali è un campione amato e seguito. Le sue vittorie e la sua grinta sportiva ci hanno appassionato e infiammato per anni. Il suo bottino di fine carriera lo pone tra i ciclisti italiani più vittoriosi di sempre e vederlo su Topolino, a cominciare dalla copertina dove lo vediamo “tagliare il traguardo, accanto a Paperino e Paperoga, è motivo di sincero orgoglio!”, commenta Alex Bertani, Direttore del settimanale. Per l’occasione, Panini Comics presenta inoltre un nuovo TopoLibro da collezione che raccoglie alcune celebri storie disneyane sulle due ruote. Il ciclismo raccontato da Topolino. Tra le avventure raccolte all’interno del volume – disponibile in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 7 maggio, da solo o insieme a Topolino 3624 – alcuni titoli davvero imperdibili, come Zio Paperone e il Giro di Paperopoli, sceneggiata da Giorgio Pezzin nel 1993, Topolino e lo sport del futuro, storia del 2016 scritta da Sisto Nigro per i disegni di Giampaolo Soldati, e Paperino e la grande corsa infinita, firmata nel 2017 da Sisto Nigro e Paolo Mottura oltre a spassose autoconclusive della serie A ruota libera.

