Giro: Pedersen, giusto neutralizzare la tappa

agenzia

Maglia rosa 'ho dolore al fianco, era inutile rischiare volata'

NAPOLI, 15 MAG – “Non è mai bello cadere in discesa. Sento dolore al fianco destro, fossi stato bene mi sarebbe piaciuto giocarmi le mie carte in una volata del genere. Non c’era motivo per prendere rischi, anche perchè da qui a Roma ci sono ancora tante occasioni. Penso che la decisione di neutralizzare la corsa sia stata la migliore”. Così la maglia rosa Mats Pedersen al termine della sesta tappa del Giro d’Italia, la più lunga della Corsa Rosa con i suoi 227 km, da Potenza a Napoli, segnata da una rovinosa caduta che ha coinvolto buona parte del gruppo portando alla decisione della giuria di neutralizzare la tappa. “Molto probabilmente – ha aggiunto Pedersen – domani sarà il mio ultimo giorno in maglia rosa, è stata una bella avventura ed un onore indossarla per così tanti giorni. Ha reso memorabile l’inizio del Giro per me e per il mio team”.

