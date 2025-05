Giro: Pedersen vince a Tirana, è prima maglia rosa 2025

agenzia

Danese si è imposto in volata su van Aert, 4/o azzurro Busatto

ROMA, 09 MAG – Mads Pedersen (Lidl-Trek) ha vinto la prima tappa del Giro d’Italia 2025, la Durazzo-Tirana di 160 chilometri. Il danese, prima maglia rosa della 108/a edizione della corsa, ha battuto in volata Wout Van Aert, secondo al traguardo, e Orluis Aular. Migliore degli italiani Francesco Busatto, quarto, mentre Diego Ulissi si è classificato al sesto posto. A pochi chilometri dall’arrivo è caduto il basco Mikel Landa (Soudal- Quickstep), costretto subito al ritiro per la sospetta frattura di una clavicola e portato via in ambulanza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA