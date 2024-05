Giro: Pogacar ‘sono superfelice, ora non voglio sogni finiscano’

agenzia

'Ora mi riposo, ma potremmo fare un libro su queste settimane'

ROMA, 26 MAG – “Che sensazioni provo? i sogni si realizzano, sono superfelice. Questo era il primo vero obiettivo della stagione, l’ho centrato, ma ora non voglio che finiscano. Intanto però mi prendo qualche giorno di riposo, e non vedo l’ora”. Così Tadej Pogacar dopo aver vinto il suo primo Giro d’Italia. “Poi ci sarà la seconda parte della stagione – dice ancora Pogacar – con l’obiettivo più importante (il Tour ndr). Vincere il Giro, e qualsiasi gara di ciclismo, è molto importante, ma farlo qui in Italia in questo modo è davvero incredibile. Di questo Giro di ricordi ne ho troppi, non posso dirne solo uno, potremmo fare un libro su queste tre settimane”.

