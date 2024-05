Giro: Pogacar vince la seconda tappa, ed è maglia rosa

agenzia

Lo sloveno si impone per distacco sulla salita di Oropa

ROMA, 05 MAG – Lo sloveno Tadej Pogacar ha vinto per distacco la seconda tappa del Giro, con arrivo in salita presso il Santuario di Oropa. Il capitano della UAE ha conquistato anche la maglia rosa. Al secondo posto, staccato di 27″ da Pogacar, il colombiano Daniel Felipe Martinez, terzo con lo stesso distacco il gallese Geraint Thomas, che ora è secondo in classifica generale con 45″ di ritardo dal leader.

