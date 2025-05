Giro:spagnolo Verona vince la 15/a tappa, Del Toro resta in rosa

agenzia

Successo con dedica a Ciccone, lo sconfitto di giornata è Roglic

ROMA, 25 MAG – Lo spagnolo Carlos Verona, portacolori della Lidl Trek, ha vinto per distacco la 15/a tappa del Giro d’Italia, Fiume Veneto-Asiago di 219 chilometri. Dopo l’arrivo Verona ha abbracciato moglie e figlie e poi ha fatto una dedica speciale. “E’ per Giulio – afferma il corridore madrileno -: Ciccone stava bene, ci teneva a fare un grande Giro, e io ero qui per dargli una mano. Ora questa vittoria è tutta per lui”. Il messicano Isaac Del Toro ha conservato la maglia rosa, mentre il grande sconfitto di giornata è lo sloveno Primoz Roglic, grande favorito della vigilia per la vittoria finale nel Giro, che oggi è rimasto staccato arrivando al traguardo con un ritardo di 1’30” e ora decimo a 3’53” da Del Toro.

