Giro:spettacolo al Colosseo con Red Bull F1 dedicata Corsa Rosa

agenzia

La showrun con speciale monoposto suggella edizione da record

ROMA, 01 GIU – È stata una giornata memorabile quella che ha chiuso il Giro d’Italia 2025, un’edizione caratterizzata dall’inconfondibile “stile Red Bull”, che ha dato spettacolo anche e soprattutto in occasione dell’ultima tappa, sulle strade della Capitale d’Italia. La giornata si è aperta con la Red Bull showrun, uno spettacolo motoristico ad alta intensità proprio accanto al Colosseo. Protagonista assoluta: una bici del team Red Bull Bora Hansgrohe trasportata da una monoposto di Formula 1 Red Bull Racing, in omaggio alla passione italiana per il ciclismo. Alla guida, l’ex pilota F1 Patrick Friesacher, che ha indossato un casco speciale dedicato alla maglia rosa e ha incantato migliaia di spettatori radunati nel cuore di Roma antica con acrobazie spettacolari, burnout, sgommate e donut. Una celebrazione senza precedenti che ha unito due mondi apparentemente lontani: ciclismo e Formula 1, tradizione e innovazione, la quiete monumentale di Roma antica e la massima espressione della velocità nello sport.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA