Giroud ai saluti: “Grazie Milan, tre anni che non dimenticherò”

Prima stagione incredibile, emozione più grande in mia carriera

MILANO, 25 MAG – “Quando eravamo piccoli io e Kjaer sognavamo questo Milan. Oggi abbiamo fatto un percorso che ci rende orgogliosi. Non dimenticherò mai queste tre stagioni al Milan”: sono le parole con cui Olivier Giroud saluta i tifosi del Milan nella serata degli addii. Il club ha organizzato una passerella con tributo e maglia celebrativa in regalo per l’attaccante francese, il difensore danese e Stefano Pioli. Tre grandi protagonisti che lasciano il Milan. “Voglio ringraziare la società per la fiducia, tutti i dirigenti – spiega tra le lacrime Giroud – che mi hanno accolto come un fratello in questa famiglia. La fiducia dei dirigenti, grazie Ibra. Voglio ringraziare il mister per la sua fiducia ed il sostegno nei momenti difficili che abbiamo condiviso. È molto importante restare uniti in questi momenti. Abbiamo vissuto un primo anno incredibile, secondo me una della più belle emozioni della mia carriera. Voglio ringraziare soprattutto tutti i miei compagni, siamo una squadra e una famiglia. Grazie raga. Questo coro – ‘si è girato Giroud ndr – rimarrà sempre nel mio cuore”. E la Curva Sud scrive negli striscioni: “Uomo serio e di valori, hai onorato la nostra storia e i nostri colori. Bonne chance Olivier. Girata e linguaccia il vero scudetto in faccia”, riferendosi al gol nel derby.

