Giudice serie A: Fabregas e Zanetti fermi per un turno

Niente panchina per i due tecnici,stop anche al viola Richardson

ROMA, 25 FEB – E’ Amir Ricardson della Fiorentina l’unico giocatore squalificato dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 26/a giornata. Il centrocampista era diffidato, così come gli allenatori del Como, Cesc Fabregas, e del Verona, Paolo Zanetti, i quali non potranno andare in panchina nella prossima partita. Il giudice ha inflitto un’ammenda di ottomila euro al Lecce, per lancio di petardi, fumogeni e bottigliette in campo, e di cinquemila al Venezia, per il lancio di un fumogeno “che ha costretto l’arbitro a interrompere la gara per circa 20 secondi”.

