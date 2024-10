Giudice serie B: due i giocatori squalificati

agenzia

Un turno di stop anche al tecnico del Catanzaro, Caserta

ROMA, 22 OTT – Due giornate di squalifica, oltre ad una ammonizione con diffida, sono state inflitto dal giudice sportivo di serie B, Ines Pisano, al giocatore del Cesena Augustus Kargbo, espulso “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per avere, al 45′ st, all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolto al direttore di gara un’espressione irriguardosa”. L’unico altro giocatore fermato in relazione a quanto avvenuto nella nona giornata di campionato è Michael Venturi, del Cosenza, espulso “per un fallo grave di gioco” e che starà fermo un turno. Stessa sanzione è stata comminata all’allenatore del Catanzaro, Fabio Caserta, espulso per doppia ammonizione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA