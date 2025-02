Giudice Sportivo: due giornate a Fadera, una ad altri 5

agenzia

L'attaccante del Como era stato espulso contro il Bologna

ROMA, 04 FEB – Sono sei gli squalificati in Serie A dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea. Per due turni è stato fermato Fadera del Como, espulso per doppia ammonizione contro il Bologna e reo di aver insultato l’arbitro al momento del secondo ‘giallo’. Una giornata di squalifica è invece il provvedimento a carico di Maleh dell’Empoli, a sua volta espulso per doppio ‘giallo’ contro la Juve, e a Manu Koné della Roma, Comuzzo della Fiorentina, De Winter del Genoa e Dumfries dell’Inter che erano in diffida e nel corso dei rispettivi match hanno preso un’altra ammonizione.

