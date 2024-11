Giuliano Simeone a segno nell’Atletico Madrid di papà

agenzia

'El Cholo' lo schiera dall'inizio, lui ripaga con un gol

MADRID, 03 NOV – Nonostante la contrarietà del tecnico Diego Simeone che alla vigilia aveva detto che non aveva “senso giocare le partite della Liga questo fine settimana” a causa delle inondazione che hanno colpito Valencia e le zone limitrofe, l’Atletico Madrid è sceso in campo contro il Las Palmas e ha vinto per 2-0. Protagonista del match Giuliano Simeone, figlio dell’allenatore e fratello minore del ‘Cholito’ che gioca nel Napoli, oltre che autore di una delle due reti dei ‘colchoneros’. All’esterno dello stadio Metropolitano sono state raccolte donazioni di cibo e altri prodotti utili a sostegno delle persone colpite nell’est della Spagna dalle inondazioni che hanno ucciso più di 200 persone, sugli spalti invece i tifosi hanno assistito al successo della loro squadra. “Sono molto felice per il mio primo gol con la maglia dell’Atletico, ma non possiamo ignorare tutto ciò che sta accadendo a Valencia, tutte le vittime. A loro va il mio sostegno e la mia forza”, ha commentato Giuliano Simeone, autore del primo gol dei suoi, al 37′ pt, quando la palla lunga di Nahuel Molina ha trovato Simeone jr, schierato da esterno d’attacco a destra, che si è infilato dietro la difesa, è entrato in area e ha messo il pallone nell’angolo più lontano. Il raddoppio a 6′ dalla fine con Sorloth. Felice papà Diego che poi però, a fine partita, ha tenuto a sottolineare che “io Giuliano lo vedo come un giocatore di calcio. Dal primo momento in cui abbiamo deciso che sarebbe rimasto con noi in questa stagione, è stato con l’intenzione che possa aiutarci. Lui ha una responsabilità e non un nome, io la vedo così: chi corre di più, gioca, e chi non corre, gioca di meno”, ha detto il tecnico argentino.

