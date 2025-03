agenzia

"Il momento e' delicato, non abbiamo reagito"

ROMA, 16 MAR – “Sono qui per dire il momento e’ molto delicato, ma rimaniamo della stessa idea: da questa situazione si esce tutti insieme”. Lo ha detto il ds della Juve, Cristiano Giuntoli, dopo la sconfitta per 0-3 dei bianconeri in casa della Fiorentina, rispondendo a Dazn a una domanda sulla fiducia a Thiago Motta

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA