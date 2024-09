Giuria ‘Perini usava telefono’, ma Italia ‘ecco tabulati’

agenzia

Accuse e primo ricorso respinto, ma si va ad appello

ROMA, 01 SET – Giacomo Perini e’ stato squalificato perche’ trovato “mentre utilizzava apparecchiature di comunicazione”: e’ questa la motivazione con la quale la giuria del canottaggio alle Paralimpiadi di Parigi 2024 ha tolto il bronzo all’azzurro. La Federcanottaggio, da parte sua, annuncia che il suo primo ricorso alla giuria e’ stato respinto e “sta ora predisponendo l’impugnazione della decisione” all’Esecutivo della Federazione mondiale, “fornendo i tabulati del telefono di Perini”. In caso di no anche in questo grado di giudizio, resterebbe l’ultima istanza del TAS.

