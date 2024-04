Gli incidenti durante Padova-Catania: sale a 8 il numero degli arrestati

tifo violento

Altre tre persone bloccate dalla Digos, due in Sicilia, una in Veneto. Le condizioni degli otto agenti feriti sono stazionarie

Il post Padova-Catania ha avuto, com’era prevedibile, una lunga coda di provvedimenti a causa dell’invasione della pista dell’Euganeo da parte di teppisti che occupavano il settore rossazzurro. Nella notte, gli uomini della Polizia di Padova e di Catania hanno continuato a visionare i filmati delle nove telecamere a circuito chiuso piazzate nello stadio alla ricerca di particolari per identificare alcuni dei protagonisti di una rappresaglia che è andata anche in diretta tv per via della gara trasmessa in chiaro da Raisport.

Ai cinque arresti operati tra la notte di martedì e nelle ore successive si sono aggiunti altre tre provvedimenti restrittivi. Dopo aver visionato i filmati gli uomini della Digos di Catania, in particolare il personale che si occupa della squadra tifoserie, hanno arrestato in differita altre due persone che erano tornate in Sicilia, mentre la Digos di Venezia ha portato in carcere un altro elemento che lavorava in una località veneta. Buona parte degli arrestati ha precedenti penali ed era reduce da provvedimenti restrittivi (Daspo) per via di incidenti causati durante avvenimenti sportivi.