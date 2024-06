Gli inglesi non puntano su Sinner, a Wimbledon Alcaraz favorito

agenzia

Nonostante il successo ad Halle, i bookmakers vedono lo spagnolo

LONDRA, 24 GIU – Nonostante la vittoria di Halle, Jannik Sinner resta dietro a Carlos Alcaraz nei pronostici dei bookmakers inglesi, che continuano a ritenere il 21enne spagnolo, detentore del titolo, il primo favorito per la vittoria dei Championship 2024. Ad una settimana dall’inizio di Wimbledon, cresce l’attesa per le due settimane sull’erba dell’All England Club, e con essa – come da tradizione nel Regno Unito – anche le scommesse degli appassionati. Dopo il trionfo al Roland Garros, Alcaraz è subito uscito sull’erba del Queen’s per mano di Jack Draper: ciononostante gli allibratori continuano a ritenerlo il giocatore da battere, con quote piuttosto basse (7/4). Alle sue spalle c’è Sinner, quotato leggermente più alto (13/8), abbastanza per essere davanti a Novak Djokovic (4), sette volte vincitore sul Centre Court, ma la cui presenza in tabellone resta più che mai incerta dopo l’intervento al ginocchio. Tra gli altri italiani, chi ha più possibilità di vittorie – secondo i bookies – è Matteo Berrettini, dato a 20, mentre il successo di Lorenzo Musetti, finalista al Queen’s, è quotata 100.

